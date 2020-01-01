Токеномика Noooomeme (NOOOO) Откройте для себя ключевую информацию о Noooomeme (NOOOO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Noooomeme (NOOOO) Welcome to $NOOOO, the revolutionary meme ​coin that transcends mere investment. ​Embrace a currency that embodies hope, unity, ​and the collective power of positive ​intentions. Join our journey of faith and ​financial empowerment. We are $NOOOO on Solana! With $NOOOO brain cells, $NOOOO will rise to the top. $NOOOO! Libs meltdown $NOOOO meltsup - you are not bullish enough on Liberal Meltdowns. The blue collar memecoin on Solana . The dogecoin of politics On the solana blockchain, They know the irl NOOOO meme, and it evokes emotion- disgust for woke ideology and because of that $NOOOO will exceed $1B mc quicker then you faded it anon.. billions. Официальный сайт: https://noooo.meme/ Купить NOOOO сейчас!

Токеномика и анализ цен Noooomeme (NOOOO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Noooomeme (NOOOO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 569,99K $ 569,99K $ 569,99K Общее предложение: $ 997,77M $ 997,77M $ 997,77M Оборотное предложение: $ 997,77M $ 997,77M $ 997,77M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 569,99K $ 569,99K $ 569,99K Исторический максимум: $ 0,00755141 $ 0,00755141 $ 0,00755141 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00057039 $ 0,00057039 $ 0,00057039 Узнайте больше о цене Noooomeme (NOOOO)

Токеномика Noooomeme (NOOOO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Noooomeme (NOOOO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NOOOO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NOOOO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NOOOO, изучите текущую цену NOOOO!

Прогноз цены NOOOO Хотите узнать, куда может двигаться NOOOO? Наша страница прогноза цены NOOOO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена NOOOO прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!