Токеномика Noooomeme (NOOOO)

Токеномика Noooomeme (NOOOO)

Откройте для себя ключевую информацию о Noooomeme (NOOOO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Noooomeme (NOOOO)

Welcome to $NOOOO, the revolutionary meme ​coin that transcends mere investment. ​Embrace a currency that embodies hope, unity, ​and the collective power of positive ​intentions. Join our journey of faith and ​financial empowerment.

We are $NOOOO on Solana! With $NOOOO brain cells, $NOOOO will rise to the top. $NOOOO!

Libs meltdown $NOOOO meltsup - you are not bullish enough on Liberal Meltdowns. The blue collar memecoin on Solana .

The dogecoin of politics On the solana blockchain, They know the irl NOOOO meme, and it evokes emotion- disgust for woke ideology and because of that $NOOOO will exceed $1B mc quicker then you faded it anon.. billions.

Официальный сайт:
https://noooo.meme/

Токеномика и анализ цен Noooomeme (NOOOO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Noooomeme (NOOOO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 569,99K
$ 569,99K$ 569,99K
Общее предложение:
$ 997,77M
$ 997,77M$ 997,77M
Оборотное предложение:
$ 997,77M
$ 997,77M$ 997,77M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 569,99K
$ 569,99K$ 569,99K
Исторический максимум:
$ 0,00755141
$ 0,00755141$ 0,00755141
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00057039
$ 0,00057039$ 0,00057039

Токеномика Noooomeme (NOOOO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Noooomeme (NOOOO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NOOOO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NOOOO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NOOOO, изучите текущую цену NOOOO!

Прогноз цены NOOOO

Хотите узнать, куда может двигаться NOOOO? Наша страница прогноза цены NOOOO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.