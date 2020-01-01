Токеномика nomAI (NOMAI) Откройте для себя ключевую информацию о nomAI (NOMAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о nomAI (NOMAI) NOMAI's goal is to be the 'nexus' for on-chain intelligence in the emerging agentic space. By building around its existing custom data architecture stack; processing real-time and historical on-chain data into contextual high action insights, nomAI powers autonomous trading agents to outperform. nomAI seeks to define the next era of agent-driven decision-making—delivering analytical depth, strategic foresight, and competitive advantage in decentralized markets using on-chain data. Официальный сайт: http://nomai.ai Купить NOMAI сейчас!

Токеномика и анализ цен nomAI (NOMAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене nomAI (NOMAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Общее предложение: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M Оборотное предложение: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Исторический максимум: $ 0.03360627 $ 0.03360627 $ 0.03360627 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00108903 $ 0.00108903 $ 0.00108903 Узнайте больше о цене nomAI (NOMAI)

Токеномика nomAI (NOMAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики nomAI (NOMAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NOMAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NOMAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NOMAI, изучите текущую цену NOMAI!

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