Токеномика NIYOKO by Virtuals (NYKO) Откройте для себя ключевую информацию о NIYOKO by Virtuals (NYKO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NIYOKO by Virtuals (NYKO) NYKO is a protocol to simplify AI creativity. It offers tools that enable creators to build, curate, and efficiently tokenize AI productivity components, including models, workflows, and prompt artifacts. These assets are easily stored and accessed via the NYKO platform for immediate use. Through its built-in tokenization framework, NYKO ensures that creators earn direct economic rewards via transaction fees, cultivating a dynamic and sustainable ecosystem. Официальный сайт: https://nyko.cool Купить NYKO сейчас!

Токеномика и анализ цен NIYOKO by Virtuals (NYKO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NIYOKO by Virtuals (NYKO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 612.99K $ 612.99K $ 612.99K Общее предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Оборотное предложение: $ 699.98M $ 699.98M $ 699.98M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 875.73K $ 875.73K $ 875.73K Исторический максимум: $ 0.0025025 $ 0.0025025 $ 0.0025025 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00087573 $ 0.00087573 $ 0.00087573 Узнайте больше о цене NIYOKO by Virtuals (NYKO)

Токеномика NIYOKO by Virtuals (NYKO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NIYOKO by Virtuals (NYKO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NYKO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NYKO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NYKO, изучите текущую цену NYKO!

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