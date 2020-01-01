Токеномика NIOB (NIOB) Откройте для себя ключевую информацию о NIOB (NIOB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NIOB (NIOB) Niob Finance is a Decentralized Exchange and Automatic Liquidity Acquisition Yield Farm, with a three-level referral system. Niob currently runs on BSC and has an aim to launch on several other blockchains in the future. The project utilizes deflationary token NIOB. Each time the token is transferred – it triggers the auto-burn mechanism. Another unique feature of NIOB token is ability to allocate part of transfer tax towards the locked liquidity. The innovative products and features which Niob’s team will be delivering as per Niob’s roadmap, should provide a sustainable environment for users to benefit from high APR yield farming and many other DeFi solutions, such as prediction trading, NFT platform, and non-custodial crypto wallet with fiat getaway. Официальный сайт: https://niob.finance/ Whitepaper: https://docs.niob.finance/ Купить NIOB сейчас!

Токеномика и анализ цен NIOB (NIOB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NIOB (NIOB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 78,69K $ 78,69K $ 78,69K Общее предложение: $ 600,00M $ 600,00M $ 600,00M Оборотное предложение: $ 482,10M $ 482,10M $ 482,10M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 97,93K $ 97,93K $ 97,93K Исторический максимум: $ 0,02637813 $ 0,02637813 $ 0,02637813 Исторический минимум: $ 0,00015361 $ 0,00015361 $ 0,00015361 Текущая цена: $ 0,00016326 $ 0,00016326 $ 0,00016326 Узнайте больше о цене NIOB (NIOB)

Токеномика NIOB (NIOB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NIOB (NIOB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NIOB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NIOB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NIOB, изучите текущую цену NIOB!

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