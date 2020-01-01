Токеномика NFTX (NFTX) Откройте для себя ключевую информацию о NFTX (NFTX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен NFTX (NFTX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NFTX (NFTX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,33M $ 11,33M $ 11,33M Общее предложение: $ 650,00K $ 650,00K $ 650,00K Оборотное предложение: $ 420,00K $ 420,00K $ 420,00K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,53M $ 17,53M $ 17,53M Исторический максимум: $ 499,09 $ 499,09 $ 499,09 Исторический минимум: $ 11,17 $ 11,17 $ 11,17 Текущая цена: $ 26,98 $ 26,98 $ 26,98 Узнайте больше о цене NFTX (NFTX)

Токеномика NFTX (NFTX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NFTX (NFTX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NFTX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NFTX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NFTX, изучите текущую цену NFTX!

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