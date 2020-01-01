Токеномика NFTBooks (NFTBS) Откройте для себя ключевую информацию о NFTBooks (NFTBS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NFTBooks (NFTBS) NFTBooks will create a platform for all book lovers to access and use the system easily. One of our strongest obligations is to create a platform so simple and easy to use and access that not only crypto literates will understand, but for everyone to operate. Not only smartphones, tablets, computers, but any device that can open NFTBooks application will be able to access and use our platform. We will be able to develop low-cost devices that have the simplest components (e.g., Atmel AVR32) but still have access to NFTBooks to take advantage of reuse in reading. This could make the coverage of NFTBooks better than the original book. Head Office: Level 8, 25 Restwell Street, Bankstown, NSW, 2200, Australia. Telephone: +61 2 9709 5070 Официальный сайт: https://nftbooks.info/ Купить NFTBS сейчас!

Токеномика и анализ цен NFTBooks (NFTBS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NFTBooks (NFTBS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18,91K $ 18,91K $ 18,91K Общее предложение: $ 100,00T $ 100,00T $ 100,00T Оборотное предложение: $ 53,35T $ 53,35T $ 53,35T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 35,43K $ 35,43K $ 35,43K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене NFTBooks (NFTBS)

Токеномика NFTBooks (NFTBS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NFTBooks (NFTBS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NFTBS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NFTBS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NFTBS, изучите текущую цену NFTBS!

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