Токеномика NFT Champions (CHAMP) Откройте для себя ключевую информацию о NFT Champions (CHAMP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NFT Champions (CHAMP) Collect, train, and battle with NFTs in this blockchain-based MMORPG built on Unreal Engine 4. Experience thrilling new adventures, and build an unstoppable team while exploring each region. Players can earn real money and unique rewards by playing NFT Champions. $CHAMP is the in-game currency connected to the Polygon blockchain network. Polygon is built on Ethereum and enables transactions to process much faster at a lower cost with greater reliability. You’ll be able to join forces with a friend at any time and work together throughout your journey. It’s up to you. Will you explore the world with friends, or fulfill your ambition as a lone adventurer? Whether you cautiously train your monsters or go against a raid boss for a cash prize, the choice is yours. Официальный сайт: https://nftchampions.cc/ Купить CHAMP сейчас!

Токеномика и анализ цен NFT Champions (CHAMP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NFT Champions (CHAMP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 84,89K $ 84,89K $ 84,89K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 84,89K $ 84,89K $ 84,89K Исторический максимум: $ 1,095 $ 1,095 $ 1,095 Исторический минимум: $ 0,00008152 $ 0,00008152 $ 0,00008152 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене NFT Champions (CHAMP)

Токеномика NFT Champions (CHAMP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NFT Champions (CHAMP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHAMP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHAMP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHAMP, изучите текущую цену CHAMP!

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