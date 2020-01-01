Токеномика neuron ICP (NICP) Откройте для себя ключевую информацию о neuron ICP (NICP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о neuron ICP (NICP) nICP is a decentralised liquid staking derivative on the Internet computer protocol. It allows people to earn yield on their ICP while being fully liquid. The protocol is controlled and managed by the WaterNeuron DAO through staked WTN tokens, and thus fully decentralised. All the components of the protocol are fully on-chain. All the code is open source. It is the first fully decentralised LST on ICP. Официальный сайт: https://waterneuron.fi/ Купить NICP сейчас!

Токеномика и анализ цен neuron ICP (NICP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене neuron ICP (NICP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 927,39K $ 927,39K $ 927,39K Общее предложение: $ 178,93K $ 178,93K $ 178,93K Оборотное предложение: $ 178,93K $ 178,93K $ 178,93K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 927,39K $ 927,39K $ 927,39K Исторический максимум: $ 15,12 $ 15,12 $ 15,12 Исторический минимум: $ 2,67 $ 2,67 $ 2,67 Текущая цена: $ 5,21 $ 5,21 $ 5,21 Узнайте больше о цене neuron ICP (NICP)

Токеномика neuron ICP (NICP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики neuron ICP (NICP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NICP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NICP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NICP, изучите текущую цену NICP!

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