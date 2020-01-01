Токеномика Nerva (XNV) Откройте для себя ключевую информацию о Nerva (XNV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nerva (XNV) NERVA (XNV) is an untraceable and secure cryptocurrency aiming to be GPU and ASIC resistant via the new Cryptonight Adaptive POW algorithm. Based on the technologically advanced Masari and Monero currencies, NERVA offers true privacy and fungibility, is totally untraceable and unlinkable, with users and transfer amounts hidden from the public. NERVA expands on these advanced privacy features, by implementing a new POW algorithm that aims to maximize decentralization, by resisting pool mining and ASIC mining right from the start. The currency is "mined" by individuals on individual computers. NERVA aims to change the crypto mining trend, away from centralized ASIC and GPU operations, back to making mining available to any computer anywhere in the world. Resisting GPU mining also makes NERVA an unattractive option to rented mining services that have plagued cryptocurrencies recently. Официальный сайт: https://nerva.one/ Купить XNV сейчас!

Токеномика и анализ цен Nerva (XNV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nerva (XNV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 122,08K $ 122,08K $ 122,08K Общее предложение: $ 19,07M $ 19,07M $ 19,07M Оборотное предложение: $ 19,07M $ 19,07M $ 19,07M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 122,08K $ 122,08K $ 122,08K Исторический максимум: $ 0,324859 $ 0,324859 $ 0,324859 Исторический минимум: $ 0,00253204 $ 0,00253204 $ 0,00253204 Текущая цена: $ 0,00640204 $ 0,00640204 $ 0,00640204 Узнайте больше о цене Nerva (XNV)

Токеномика Nerva (XNV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nerva (XNV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XNV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XNV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XNV, изучите текущую цену XNV!

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