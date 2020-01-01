Токеномика Nemo Sum (NEMO) Откройте для себя ключевую информацию о Nemo Sum (NEMO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nemo Sum (NEMO) NEMO IS NOBODY, YET EVERYBODY. NEMO SUM FOSTERS A STRONG PRESENCE OF MIND IN THOSE WHO TRUST IN EXTRAORDINARY DEEDS. IT PROMISES WEALTH, KNOWLEDGE AND ANONYMITY. JOIN THE JOURNEY INTO UNCHARTERED WATERS. THOSE WHO HAVE BEEN THROUGH BITTER EXPERIENCES AND TRAVELED FAR ENJOY EVEN THEIR SUFFERINGS AFTER A TIME. Официальный сайт: https://nemosum.io Купить NEMO сейчас!

Токеномика и анализ цен Nemo Sum (NEMO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nemo Sum (NEMO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 101,34K $ 101,34K $ 101,34K Общее предложение: $ 978,67M $ 978,67M $ 978,67M Оборотное предложение: $ 928,67M $ 928,67M $ 928,67M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 106,79K $ 106,79K $ 106,79K Исторический максимум: $ 0,055695 $ 0,055695 $ 0,055695 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00010918 $ 0,00010918 $ 0,00010918 Узнайте больше о цене Nemo Sum (NEMO)

Токеномика Nemo Sum (NEMO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nemo Sum (NEMO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NEMO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NEMO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEMO, изучите текущую цену NEMO!

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