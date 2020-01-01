Токеномика Nectar (NECT)

Токеномика Nectar (NECT)

Откройте для себя ключевую информацию о Nectar (NECT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Nectar (NECT)

Nectar (NECT) is an over-collateralised, Berachain native stablecoin issued through the Beraborrow protocol. At any time NECT can be redeemed against the underlying collateral at face value. To borrow, you must open a Den and deposit an approved Berachain asset as collateral.

Beraborrow is a leading Berachain native CDP protocol. Unlike traditional CDP platforms, the Beraborrow protocol is powered by Proof-of-Liquidty (PoL), aligning incentives with borrowers and the Berachain ecosystem.

Официальный сайт:
https://beraborrow.com/
Whitepaper:
https://beraborrow.gitbook.io/docs

Токеномика и анализ цен Nectar (NECT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nectar (NECT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,71M
$ 4,71M$ 4,71M
Общее предложение:
$ 4,72M
$ 4,72M$ 4,72M
Оборотное предложение:
$ 4,72M
$ 4,72M$ 4,72M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,71M
$ 4,71M$ 4,71M
Исторический максимум:
$ 1,035
$ 1,035$ 1,035
Исторический минимум:
$ 0,952191
$ 0,952191$ 0,952191
Текущая цена:
$ 0,997978
$ 0,997978$ 0,997978

Токеномика Nectar (NECT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Nectar (NECT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NECT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NECT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NECT, изучите текущую цену NECT!

Прогноз цены NECT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.