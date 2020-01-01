Токеномика Nectar (NECT) Откройте для себя ключевую информацию о Nectar (NECT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nectar (NECT) Nectar (NECT) is an over-collateralised, Berachain native stablecoin issued through the Beraborrow protocol. At any time NECT can be redeemed against the underlying collateral at face value. To borrow, you must open a Den and deposit an approved Berachain asset as collateral. Beraborrow is a leading Berachain native CDP protocol. Unlike traditional CDP platforms, the Beraborrow protocol is powered by Proof-of-Liquidty (PoL), aligning incentives with borrowers and the Berachain ecosystem. Официальный сайт: https://beraborrow.com/ Whitepaper: https://beraborrow.gitbook.io/docs Купить NECT сейчас!

Токеномика и анализ цен Nectar (NECT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nectar (NECT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,71M $ 4,71M $ 4,71M Общее предложение: $ 4,72M $ 4,72M $ 4,72M Оборотное предложение: $ 4,72M $ 4,72M $ 4,72M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,71M $ 4,71M $ 4,71M Исторический максимум: $ 1,035 $ 1,035 $ 1,035 Исторический минимум: $ 0,952191 $ 0,952191 $ 0,952191 Текущая цена: $ 0,997978 $ 0,997978 $ 0,997978 Узнайте больше о цене Nectar (NECT)

Токеномика Nectar (NECT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nectar (NECT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NECT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NECT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NECT, изучите текущую цену NECT!

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