Токеномика Nebula Ai (NAIX) Откройте для себя ключевую информацию о Nebula Ai (NAIX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nebula Ai (NAIX) Nebula AI is a decentralized GPU marketplace that empowers users to rent compute power, stake $NAI for rewards, and access powerful AI tools—all without depending on centralized cloud providers. By leveraging blockchain technology, Nebula AI ensures transparency, security, and efficiency in AI development and deployment. Whether you're training models or monetizing unused GPU power, Nebula AI offers a scalable, cost-effective solution that supports the growing demand for AI computing, while rewarding participants in a truly decentralized ecosystem. Официальный сайт: https://www.nebulanetwork.ai/ Whitepaper: https://docs.nebulanetwork.ai/ Купить NAIX сейчас!

Токеномика и анализ цен Nebula Ai (NAIX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nebula Ai (NAIX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 15.37K $ 15.37K $ 15.37K Общее предложение: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Оборотное предложение: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 15.37K $ 15.37K $ 15.37K Исторический максимум: $ 0.00298629 $ 0.00298629 $ 0.00298629 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00015366 $ 0.00015366 $ 0.00015366 Узнайте больше о цене Nebula Ai (NAIX)

Токеномика Nebula Ai (NAIX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nebula Ai (NAIX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NAIX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NAIX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NAIX, изучите текущую цену NAIX!

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