Токеномика Naym (NAYM) Откройте для себя ключевую информацию о Naym (NAYM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Naym (NAYM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Naym (NAYM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 248.36K $ 248.36K $ 248.36K Общее предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Оборотное предложение: $ 108.97M $ 108.97M $ 108.97M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M Исторический максимум: $ 0.04567796 $ 0.04567796 $ 0.04567796 Исторический минимум: $ 0.00133848 $ 0.00133848 $ 0.00133848 Текущая цена: $ 0.00228009 $ 0.00228009 $ 0.00228009 Узнайте больше о цене Naym (NAYM)

Токеномика Naym (NAYM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Naym (NAYM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NAYM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NAYM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NAYM, изучите текущую цену NAYM!

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