Токеномика Navigate (NVG8) Откройте для себя ключевую информацию о Navigate (NVG8), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Navigate (NVG8) Navigate is a data marketplace designed for AI agents, offering both digital and physical data infrastructure to facilitate the development and training of artificial intelligence applications. The platform enables users to contribute data in two primary ways: passively, through an automated browser extension, or actively, via structured annotation tasks in a gamified environment. By leveraging blockchain technology, Navigate ensures transparent data transactions while rewarding contributors for their participation. Built on the BASE layer-2 protocol, the marketplace provides scalable and efficient operations. The NVG8 token is used within the ecosystem to facilitate transactions, incentivize contributions, and enable staking programs. Additionally, Navigate is expanding its services by integrating decentralized infrastructure, further enhancing its capacity for data acquisition, storage, and security. Официальный сайт: https://nvg8.io Whitepaper: https://docs.nvg8.io/navigate-documentation-hub/ Купить NVG8 сейчас!

Токеномика и анализ цен Navigate (NVG8) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Navigate (NVG8), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 649,38K $ 649,38K $ 649,38K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 78,87M $ 78,87M $ 78,87M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,23M $ 8,23M $ 8,23M Исторический максимум: $ 0,055605 $ 0,055605 $ 0,055605 Исторический минимум: $ 0,00495268 $ 0,00495268 $ 0,00495268 Текущая цена: $ 0,00823341 $ 0,00823341 $ 0,00823341 Узнайте больше о цене Navigate (NVG8)

Токеномика Navigate (NVG8): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Navigate (NVG8) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NVG8, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NVG8. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NVG8, изучите текущую цену NVG8!

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