Токеномика NanoByte (NBT) Откройте для себя ключевую информацию о NanoByte (NBT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NanoByte (NBT) Официальный сайт: https://www.nanobyte.finance/ Whitepaper: https://www.nanobyte.finance/_files/ugd/6f69dd_0063d72a60f54d4d92cbd5208b6aa379.pdf Купить NBT сейчас!

Токеномика и анализ цен NanoByte (NBT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NanoByte (NBT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,05M $ 2,05M $ 2,05M Общее предложение: $ 9,98B $ 9,98B $ 9,98B Оборотное предложение: $ 1,29B $ 1,29B $ 1,29B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 15,89M $ 15,89M $ 15,89M Исторический максимум: $ 0,057054 $ 0,057054 $ 0,057054 Исторический минимум: $ 0,00107306 $ 0,00107306 $ 0,00107306 Текущая цена: $ 0,00159218 $ 0,00159218 $ 0,00159218 Узнайте больше о цене NanoByte (NBT)

Токеномика NanoByte (NBT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NanoByte (NBT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NBT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NBT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NBT, изучите текущую цену NBT!

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