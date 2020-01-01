Токеномика Naked Jim ($JIM) Откройте для себя ключевую информацию о Naked Jim ($JIM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Naked Jim ($JIM) Naked Jim is a meme coin breaking barriers across the Solana blockchain and beyond. The project centers around content creation in the for of high quality 3D animation. The phase of the project is to launch as a meme coin and release webisodes on X. Phase 2 branches out to Instagram and TikTok. And phase 3 to traditional media / streaming services. The only utility it offers... is 100% pure entertainment! Официальный сайт: https://nakedjim.io/ Купить $JIM сейчас!

Токеномика и анализ цен Naked Jim ($JIM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Naked Jim ($JIM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,27M $ 1,27M $ 1,27M Общее предложение: $ 999,73M $ 999,73M $ 999,73M Оборотное предложение: $ 999,73M $ 999,73M $ 999,73M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,27M $ 1,27M $ 1,27M Исторический максимум: $ 0,00754141 $ 0,00754141 $ 0,00754141 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00126939 $ 0,00126939 $ 0,00126939 Узнайте больше о цене Naked Jim ($JIM)

Токеномика Naked Jim ($JIM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Naked Jim ($JIM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $JIM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $JIM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $JIM, изучите текущую цену $JIM!

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