Токеномика NAINCY (NAINCY) Откройте для себя ключевую информацию о NAINCY (NAINCY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NAINCY (NAINCY) nAIncy is an AI-powered financial analyst designed to help crypto natives understand and act on the $867 trillion traditional asset market. She begins as a daily commentator on X, connecting political trades, earnings data, and macroeconomic signals into crisp, meme-native insights. Over time, she evolves into a protocol that enables on-chain access to real-world assets through intelligent trade modeling, agent-led execution, and tokenized infrastructure. Официальный сайт: https://naincy.ai/ Whitepaper: https://naincy.gitbook.io/naincyai-litepaper Купить NAINCY сейчас!

Токеномика и анализ цен NAINCY (NAINCY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NAINCY (NAINCY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 186,11K $ 186,11K $ 186,11K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 182,68M $ 182,68M $ 182,68M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,02M $ 1,02M $ 1,02M Исторический максимум: $ 0,00685702 $ 0,00685702 $ 0,00685702 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00102748 $ 0,00102748 $ 0,00102748 Узнайте больше о цене NAINCY (NAINCY)

Токеномика NAINCY (NAINCY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NAINCY (NAINCY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NAINCY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NAINCY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NAINCY, изучите текущую цену NAINCY!

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