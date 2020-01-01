Токеномика Nacho the Kat (NACHO) Откройте для себя ключевую информацию о Nacho the Kat (NACHO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nacho the Kat (NACHO) Nacho the Kat is the first fair-launch KRC20 token on Kaspa, designed to bridge the gap between crypto enthusiasts and the technical brilliance of the Kaspa ecosystem. With a mission to foster decentralization, transparency, and community-driven governance, Nacho empowers individuals to engage in Kaspa's growing ecosystem. All 287 billion NACHO tokens were fairly minted by the community at a network fee of 1 Kaspa per mint, with the final supply minted in under 24 hours. NACHO is now fully in circulation and has a passionate and expanding community. Официальный сайт: https://nachowyborski.xyz/ Whitepaper: https://nachowyborski.xyz/Nacho_the_kat_Whitepaper_240605.pdf Купить NACHO сейчас!

Токеномика и анализ цен Nacho the Kat (NACHO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nacho the Kat (NACHO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,64M $ 7,64M $ 7,64M Общее предложение: $ 287,00B $ 287,00B $ 287,00B Оборотное предложение: $ 287,00B $ 287,00B $ 287,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,64M $ 7,64M $ 7,64M Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Nacho the Kat (NACHO)

Токеномика Nacho the Kat (NACHO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nacho the Kat (NACHO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NACHO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NACHO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NACHO, изучите текущую цену NACHO!

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