Токеномика Nacho the Kat (NACHO)

Токеномика Nacho the Kat (NACHO)

Откройте для себя ключевую информацию о Nacho the Kat (NACHO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Nacho the Kat (NACHO)

Nacho the Kat is the first fair-launch KRC20 token on Kaspa, designed to bridge the gap between crypto enthusiasts and the technical brilliance of the Kaspa ecosystem. With a mission to foster decentralization, transparency, and community-driven governance, Nacho empowers individuals to engage in Kaspa's growing ecosystem.

All 287 billion NACHO tokens were fairly minted by the community at a network fee of 1 Kaspa per mint, with the final supply minted in under 24 hours. NACHO is now fully in circulation and has a passionate and expanding community.

Официальный сайт:
https://nachowyborski.xyz/
Whitepaper:
https://nachowyborski.xyz/Nacho_the_kat_Whitepaper_240605.pdf

Токеномика и анализ цен Nacho the Kat (NACHO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nacho the Kat (NACHO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 7,64M
$ 7,64M$ 7,64M
Общее предложение:
$ 287,00B
$ 287,00B$ 287,00B
Оборотное предложение:
$ 287,00B
$ 287,00B$ 287,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 7,64M
$ 7,64M$ 7,64M
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Nacho the Kat (NACHO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Nacho the Kat (NACHO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NACHO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NACHO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NACHO, изучите текущую цену NACHO!

Прогноз цены NACHO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.