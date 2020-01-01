Токеномика MyBit (MYB) Откройте для себя ключевую информацию о MyBit (MYB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MyBit (MYB) MyBit makes it simple for anyone to design, test, develop, and maintain decentralised wealth management applications on Ethereum. Официальный сайт: https://mybit.io/ Whitepaper: https://files.mybit.io/files/MyBit_Whitepaper_v4.0.0.pdf Купить MYB сейчас!

Токеномика и анализ цен MyBit (MYB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MyBit (MYB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20,10K $ 20,10K $ 20,10K Общее предложение: $ 180,00M $ 180,00M $ 180,00M Оборотное предложение: $ 180,00M $ 180,00M $ 180,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 20,10K $ 20,10K $ 20,10K Исторический максимум: $ 15,16 $ 15,16 $ 15,16 Исторический минимум: $ -0,009465797089395028 $ -0,009465797089395028 $ -0,009465797089395028 Текущая цена: $ 0,00011165 $ 0,00011165 $ 0,00011165 Узнайте больше о цене MyBit (MYB)

Токеномика MyBit (MYB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MyBit (MYB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MYB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MYB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MYB, изучите текущую цену MYB!

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