Токеномика My DeFi Pet (DPET) Откройте для себя ключевую информацию о My DeFi Pet (DPET), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о My DeFi Pet (DPET) The DPET token is the lifeblood of the Onchamon universe, fueling your adventures and enhancing your gameplay experience. DPET empowers players to purchase exclusive in-game items, stake and earn rewards, and participate in the game's governance. Operating seamlessly on Binance Smart Chain, OpBNB, and KardiaChain, DPET ensures smooth transactions and interactions, making your journey in the Onchamon world more thrilling and rewarding. Официальный сайт: https://onchamon.com/ Whitepaper: https://docs.onchamon.com/ Купить DPET сейчас!

Токеномика и анализ цен My DeFi Pet (DPET) Изучите ключевые данные о токеномике и цене My DeFi Pet (DPET), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 940,48K $ 940,48K $ 940,48K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 50,23M $ 50,23M $ 50,23M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,87M $ 1,87M $ 1,87M Исторический максимум: $ 9,92 $ 9,92 $ 9,92 Исторический минимум: $ 0,00446692 $ 0,00446692 $ 0,00446692 Текущая цена: $ 0,0187316 $ 0,0187316 $ 0,0187316 Узнайте больше о цене My DeFi Pet (DPET)

Токеномика My DeFi Pet (DPET): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики My DeFi Pet (DPET) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DPET, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DPET. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DPET, изучите текущую цену DPET!

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