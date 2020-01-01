Токеномика MUT8 Virus (MUTE)

Токеномика MUT8 Virus (MUTE)

Откройте для себя ключевую информацию о MUT8 Virus (MUTE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о MUT8 Virus (MUTE)

MUT8 Virus. There is no cure.

A memetic virus released on Solana. Born from containment failure, $MUT8 spreads through memes, raids, and belief. This isn’t a token — it’s an outbreak.

$MUT8 is a meme-driven, narrative-powered token built on Solana — blending digital lore with viral community energy. It is not just a coin. It’s a contagion of belief, memes, and storytelling. Inspired by outbreak fiction, internet culture, and underground cults, $MUT8 spreads through participation, not promotion.

We’re committed to transparency, decentralisation, and long-term community-building.

Mutate the chain.

Официальный сайт:
https://mut8.me/

Токеномика и анализ цен MUT8 Virus (MUTE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MUT8 Virus (MUTE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 6,12K
$ 6,12K$ 6,12K
Общее предложение:
$ 1000,00M
$ 1000,00M$ 1000,00M
Оборотное предложение:
$ 1000,00M
$ 1000,00M$ 1000,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6,12K
$ 6,12K$ 6,12K
Исторический максимум:
$ 0,00105021
$ 0,00105021$ 0,00105021
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика MUT8 Virus (MUTE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MUT8 Virus (MUTE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MUTE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MUTE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MUTE, изучите текущую цену MUTE!

Прогноз цены MUTE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.