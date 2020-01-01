Токеномика MultiPlanetary Inus (INUS) Откройте для себя ключевую информацию о MultiPlanetary Inus (INUS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MultiPlanetary Inus (INUS) What is the project about? MultiPlanetary INUS - The first ever token that combines P2E with AI to unify the top Meme coin community. What makes your project unique? INUS mission is "to make MEME practical." As a token to give Meme a practical application, INUS has chosen to use the P2E game as a vehicle, combined with AI, to provide the market with a second generation Memecoin. History of your project. What’s next for your project? Release P2E games combined with AI What can your token be used for? Официальный сайт: https://multiplanetaryinus.io/ Whitepaper: https://multiplanetaryinus.io/Multiplanetaryinus-wp-1.pdf Купить INUS сейчас!

Токеномика и анализ цен MultiPlanetary Inus (INUS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MultiPlanetary Inus (INUS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 500,00T $ 500,00T $ 500,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 271,29K $ 271,29K $ 271,29K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене MultiPlanetary Inus (INUS)

Токеномика MultiPlanetary Inus (INUS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MultiPlanetary Inus (INUS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов INUS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов INUS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INUS, изучите текущую цену INUS!

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