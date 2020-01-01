Токеномика MSTR2100 (MSTR) Откройте для себя ключевую информацию о MSTR2100 (MSTR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MSTR2100 (MSTR) $MSTR: 2100 Crypto enthusiasts, led by a bold CEO, stacked their sats, and crowned it the king of crypto stocks. What makes MicroStrategy particularly appealing to traders is its bold venture into the world of digital currencies. In recent years, the company has attracted significant attention and positioned itself competitively by accumulating a large amount of Bitcoin and integrating it as a strategic part of its balance sheet. This move has not only transformed its financial profile but has also made MSTR stock a must-have for cryptocurrency enthusiasts. $MSTR = Most crypto enthusiast stock MicroStrategy represents a unique blend of traditional business and cryptocurrency investing. While its core software business continues to generate steady revenue, its massive Crypto holdings provide a level of volatility and high profit potential, similar to what is seen in the cryptocurrency markets. Официальный сайт: https://mstr2100.com/ Купить MSTR сейчас!

Токеномика и анализ цен MSTR2100 (MSTR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MSTR2100 (MSTR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,69M $ 2,69M $ 2,69M Общее предложение: $ 20,65M $ 20,65M $ 20,65M Оборотное предложение: $ 20,65M $ 20,65M $ 20,65M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,69M $ 2,69M $ 2,69M Исторический максимум: $ 3,51 $ 3,51 $ 3,51 Исторический минимум: $ 0,100948 $ 0,100948 $ 0,100948 Текущая цена: $ 0,130235 $ 0,130235 $ 0,130235 Узнайте больше о цене MSTR2100 (MSTR)

Токеномика MSTR2100 (MSTR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MSTR2100 (MSTR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MSTR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MSTR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MSTR, изучите текущую цену MSTR!

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