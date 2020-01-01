Токеномика Move Dollar (MOD) Откройте для себя ключевую информацию о Move Dollar (MOD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Move Dollar (MOD) MOD is Thala's native stablecoin. Move Dollar, or MOD, is an Aptos-native stablecoin used to transact, facilitate, and interact with various other DeFi protocols in the ecosystem, while acting as a store of value, a medium of exchange, and a unit of account. MOD is an over-collateralized, yield-bearing stablecoin backed by a basket of on-chain assets. Its diverse collateral base of liquid staked derivatives, liquidity pool tokens, deposit receipt tokens, and RWAs ensures its decentralized, censorship-resistant nature without compromising capital efficiency. Официальный сайт: https://www.thala.fi/ Купить MOD сейчас!

Токеномика и анализ цен Move Dollar (MOD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Move Dollar (MOD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,20M $ 1,20M $ 1,20M Общее предложение: $ 1,21M $ 1,21M $ 1,21M Оборотное предложение: $ 1,21M $ 1,21M $ 1,21M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,20M $ 1,20M $ 1,20M Исторический максимум: $ 1,14 $ 1,14 $ 1,14 Исторический минимум: $ 0,837272 $ 0,837272 $ 0,837272 Текущая цена: $ 0,99729 $ 0,99729 $ 0,99729 Узнайте больше о цене Move Dollar (MOD)

Токеномика Move Dollar (MOD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Move Dollar (MOD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MOD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MOD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOD, изучите текущую цену MOD!

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