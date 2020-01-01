Токеномика MOSS AI (MOSS) Откройте для себя ключевую информацию о MOSS AI (MOSS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MOSS AI (MOSS) MOSS AI stands for Multi-Owner Super Swarm AI—a network of independent,unbiased,and trustworthy AI agents hosted on decentralized infrastructure. These agents earn token rewards by autonomously completing tasks. Powered by proprietary knowledge bases and tools,these multi-agent systems collaborate to form a more powerful,emergent intelligence—transcending the limitations of monolithic,centralized AI models. Официальный сайт: https://www.mossai.com/ Купить MOSS сейчас!

Токеномика и анализ цен MOSS AI (MOSS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MOSS AI (MOSS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 440,31K $ 440,31K $ 440,31K Общее предложение: $ 909,95M $ 909,95M $ 909,95M Оборотное предложение: $ 909,95M $ 909,95M $ 909,95M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 440,31K $ 440,31K $ 440,31K Исторический максимум: $ 0,053413 $ 0,053413 $ 0,053413 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0004839 $ 0,0004839 $ 0,0004839 Узнайте больше о цене MOSS AI (MOSS)

Токеномика MOSS AI (MOSS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MOSS AI (MOSS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MOSS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MOSS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOSS, изучите текущую цену MOSS!

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