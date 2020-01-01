Токеномика Monsta Infinite (MONI) Откройте для себя ключевую информацию о Monsta Infinite (MONI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Monsta Infinite (MONI) Monsta Infinite is a decentralized game universe where anyone can earn tokens through playing the game competitively or for leisure. Monsta is an enigmatic and peculiar species living in SHANI, and they are from the age before dinosaurs. But now they have a catastrophic threat, JILAKA. They may be eradicated if the situation remains the same. So they wake their earliest ancestors, the Inception Monsta, from dormancy. Inception Monsta used their unique biological network to contact humans through blockchain technology. They seek our leadership and guidance to bring victory to their homeland. As a reward, they will grant us their most valuable resource on the planet, Stamen Tellus Token, and reckon you as their master for helping them to defeat JILAKA. Официальный сайт: https://monstainfinite.com/ Купить MONI сейчас!

Токеномика и анализ цен Monsta Infinite (MONI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Monsta Infinite (MONI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 80,82K $ 80,82K $ 80,82K Общее предложение: $ 270,00M $ 270,00M $ 270,00M Оборотное предложение: $ 36,87M $ 36,87M $ 36,87M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 591,85K $ 591,85K $ 591,85K Исторический максимум: $ 4,87 $ 4,87 $ 4,87 Исторический минимум: $ 0,00177851 $ 0,00177851 $ 0,00177851 Текущая цена: $ 0,00219981 $ 0,00219981 $ 0,00219981 Узнайте больше о цене Monsta Infinite (MONI)

Токеномика Monsta Infinite (MONI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Monsta Infinite (MONI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MONI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MONI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MONI, изучите текущую цену MONI!

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