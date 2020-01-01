Токеномика Monkey (MONKEY) Откройте для себя ключевую информацию о Monkey (MONKEY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Monkey (MONKEY) MONKEY is tired of watching everyone lose money in projects made by scam developers every day, there are always the same names: PEPE, FROG, PEPE 2.0, SHIB 2.0, FROG 2.0, ELONPEPE, ELONDOGE, ElonAssFlokiMoon Inu. PEPE , FROGS and INU tokens have had their day. Now, it's time for $MONKEY, the most recognizable meme in the world and a symbol of humanity, to take his reign as the king of memes.Monkey is here to make crypto great again. Официальный сайт: https://www.monkeysol.space/ Whitepaper: https://monkey-8.gitbook.io/monkey-whitepaper Купить MONKEY сейчас!

Токеномика и анализ цен Monkey (MONKEY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Monkey (MONKEY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 190,58K $ 190,58K $ 190,58K Общее предложение: $ 335,18T $ 335,18T $ 335,18T Оборотное предложение: $ 335,18T $ 335,18T $ 335,18T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 190,58K $ 190,58K $ 190,58K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Monkey (MONKEY)

Токеномика Monkey (MONKEY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Monkey (MONKEY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MONKEY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MONKEY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MONKEY, изучите текущую цену MONKEY!

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