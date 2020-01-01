Токеномика Monkey (MONKEY)

Токеномика Monkey (MONKEY)

Откройте для себя ключевую информацию о Monkey (MONKEY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Monkey (MONKEY)

MONKEY is tired of watching everyone lose money in projects made by scam developers every day, there are always the same names: PEPE, FROG, PEPE 2.0, SHIB 2.0, FROG 2.0, ELONPEPE, ELONDOGE, ElonAssFlokiMoon Inu. PEPE , FROGS and INU tokens have had their day. Now, it's time for $MONKEY, the most recognizable meme in the world and a symbol of humanity, to take his reign as the king of memes.Monkey is here to make crypto great again.

Официальный сайт:
https://www.monkeysol.space/
Whitepaper:
https://monkey-8.gitbook.io/monkey-whitepaper

Токеномика и анализ цен Monkey (MONKEY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Monkey (MONKEY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 190,58K
$ 190,58K$ 190,58K
Общее предложение:
$ 335,18T
$ 335,18T$ 335,18T
Оборотное предложение:
$ 335,18T
$ 335,18T$ 335,18T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 190,58K
$ 190,58K$ 190,58K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Monkey (MONKEY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Monkey (MONKEY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MONKEY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MONKEY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MONKEY, изучите текущую цену MONKEY!

Прогноз цены MONKEY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.