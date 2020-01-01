Токеномика monkey puppet (PEDRO) Откройте для себя ключевую информацию о monkey puppet (PEDRO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о monkey puppet (PEDRO) Monkey Puppet (PEDRO) is a fun token designed to embrace the awkward, side-eyed monkey character from the popular monkey reaction images and gif. Pedro's community will continue to create new artwork, phrases, memes, profile pics, and tools to spread the word about Pedro and his loveable, side-eyed glance. There have been talks to bring this character to life through AI allowing him to give his own reaction to posts on X and in the community chatroom. Официальный сайт: https://monkeypuppet.xyz/ Купить PEDRO сейчас!

Токеномика и анализ цен monkey puppet (PEDRO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене monkey puppet (PEDRO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 47,61K $ 47,61K $ 47,61K Общее предложение: $ 999,78M $ 999,78M $ 999,78M Оборотное предложение: $ 999,78M $ 999,78M $ 999,78M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 47,61K $ 47,61K $ 47,61K Исторический максимум: $ 0,00121581 $ 0,00121581 $ 0,00121581 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене monkey puppet (PEDRO)

Токеномика monkey puppet (PEDRO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики monkey puppet (PEDRO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PEDRO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PEDRO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PEDRO, изучите текущую цену PEDRO!

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