Токеномика Monetha (MTH)

Токеномика Monetha (MTH)

Откройте для себя ключевую информацию о Monetha (MTH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Monetha (MTH)

Monetha is a self-sovereign digital identity designed to ease and safeguard your interactions in the digital world while enabling users to utilize your data's value.

Официальный сайт:
https://www.monetha.io/
Whitepaper:
https://www.monetha.io/Monetha_WP.pdf

Токеномика и анализ цен Monetha (MTH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Monetha (MTH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 302,43K
$ 302,43K$ 302,43K
Общее предложение:
$ 402,40M
$ 402,40M$ 402,40M
Оборотное предложение:
$ 347,54M
$ 347,54M$ 347,54M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 350,17K
$ 350,17K$ 350,17K
Исторический максимум:
$ 0,594912
$ 0,594912$ 0,594912
Исторический минимум:
$ 0,00035995
$ 0,00035995$ 0,00035995
Текущая цена:
$ 0,00088021
$ 0,00088021$ 0,00088021

Токеномика Monetha (MTH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Monetha (MTH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MTH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MTH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MTH, изучите текущую цену MTH!

Прогноз цены MTH

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.