Токеномика Monetha (MTH) Откройте для себя ключевую информацию о Monetha (MTH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Monetha (MTH) Monetha is a self-sovereign digital identity designed to ease and safeguard your interactions in the digital world while enabling users to utilize your data's value. Официальный сайт: https://www.monetha.io/ Whitepaper: https://www.monetha.io/Monetha_WP.pdf Купить MTH сейчас!

Токеномика и анализ цен Monetha (MTH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Monetha (MTH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 302,43K $ 302,43K $ 302,43K Общее предложение: $ 402,40M $ 402,40M $ 402,40M Оборотное предложение: $ 347,54M $ 347,54M $ 347,54M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 350,17K $ 350,17K $ 350,17K Исторический максимум: $ 0,594912 $ 0,594912 $ 0,594912 Исторический минимум: $ 0,00035995 $ 0,00035995 $ 0,00035995 Текущая цена: $ 0,00088021 $ 0,00088021 $ 0,00088021 Узнайте больше о цене Monetha (MTH)

Токеномика Monetha (MTH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Monetha (MTH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MTH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MTH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MTH, изучите текущую цену MTH!

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