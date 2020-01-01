Токеномика Molecule (MOLECULE)

Токеномика Molecule (MOLECULE)

Откройте для себя ключевую информацию о Molecule (MOLECULE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Molecule (MOLECULE)

Molecule ($MOLECULE) is where memes meet molecular-level creativity! Inspired by the building blocks of life, this meme coin is engineered to connect innovation with humor. Just like molecules combine to form incredible things, $MOLECULE unites the crypto community for explosive fun and limitless potential. Whether you're a science geek, a meme enthusiast, or just here for the moonshots , $MOLECULE brings a fresh twist to the meme coin game. Ready to bond with greatness? Join the $MOLECULE revolution and let’s create some chemistry! 🧬⚡

Официальный сайт:
https://moleculemoon.xyz

Токеномика и анализ цен Molecule (MOLECULE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Molecule (MOLECULE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 28,39K
$ 28,39K$ 28,39K
Общее предложение:
$ 42 009,64T
$ 42 009,64T$ 42 009,64T
Оборотное предложение:
$ 42 009,64T
$ 42 009,64T$ 42 009,64T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 28,39K
$ 28,39K$ 28,39K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Molecule (MOLECULE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Molecule (MOLECULE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MOLECULE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MOLECULE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOLECULE, изучите текущую цену MOLECULE!

Прогноз цены MOLECULE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.