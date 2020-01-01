Токеномика Mochi Market (MOMA) Откройте для себя ключевую информацию о Mochi Market (MOMA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mochi Market (MOMA) Mochi.Market is the first product of Mochilab.org. Mochi.Market initially aims to solve three important current challenges: lack of liquidity in the NFT market, lack of monetization strategy for NFT holders during their holding period, and lack of crosschain usage between NFTs and FTs. Официальный сайт: https://mochi.market/ Купить MOMA сейчас!

Токеномика и анализ цен Mochi Market (MOMA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mochi Market (MOMA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 56,86K $ 56,86K $ 56,86K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 37,05M $ 37,05M $ 37,05M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 153,45K $ 153,45K $ 153,45K Исторический максимум: $ 1,003 $ 1,003 $ 1,003 Исторический минимум: $ 0,00122176 $ 0,00122176 $ 0,00122176 Текущая цена: $ 0,00153448 $ 0,00153448 $ 0,00153448 Узнайте больше о цене Mochi Market (MOMA)

Токеномика Mochi Market (MOMA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mochi Market (MOMA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MOMA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MOMA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOMA, изучите текущую цену MOMA!

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