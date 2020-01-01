Токеномика Mochi Market (MOMA)

Токеномика Mochi Market (MOMA)

Откройте для себя ключевую информацию о Mochi Market (MOMA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Mochi Market (MOMA)

Mochi.Market is the first product of Mochilab.org.

Mochi.Market initially aims to solve three important current challenges: lack of liquidity in the NFT market, lack of monetization strategy for NFT holders during their holding period, and lack of crosschain usage between NFTs and FTs.

Официальный сайт:
https://mochi.market/

Токеномика и анализ цен Mochi Market (MOMA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mochi Market (MOMA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 56,86K
$ 56,86K$ 56,86K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 37,05M
$ 37,05M$ 37,05M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 153,45K
$ 153,45K$ 153,45K
Исторический максимум:
$ 1,003
$ 1,003$ 1,003
Исторический минимум:
$ 0,00122176
$ 0,00122176$ 0,00122176
Текущая цена:
$ 0,00153448
$ 0,00153448$ 0,00153448

Токеномика Mochi Market (MOMA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Mochi Market (MOMA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MOMA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MOMA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOMA, изучите текущую цену MOMA!

Прогноз цены MOMA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.