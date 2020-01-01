Токеномика MMOCoin (MMO) Откройте для себя ключевую информацию о MMOCoin (MMO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MMOCoin (MMO) MMOCoin's backbone MMOPro.org has been a trusted destination for gamers for a decade. It’s literally as old as Bitcoin itself. We have a long and reliable track record that our users can depend on when they want to make their next quest in WoW just a little bit easier. MMOCoin BSC Migration brings MMO Ecosystem to a whole new level, presenting a DEX (MMOSWAP), an NFT marketplace (MMO NFTs), and a centralized marketplace through a built-in escrow system (MMO Marketplace), all in one place. Know more by reading the MMO whitepaper. Официальный сайт: https://mmocoin.pro/ Купить MMO сейчас!

Токеномика и анализ цен MMOCoin (MMO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MMOCoin (MMO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 22,92K $ 22,92K $ 22,92K Общее предложение: $ 119,09M $ 119,09M $ 119,09M Оборотное предложение: $ 68,53M $ 68,53M $ 68,53M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 39,84K $ 39,84K $ 39,84K Исторический максимум: $ 0,199703 $ 0,199703 $ 0,199703 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0003341 $ 0,0003341 $ 0,0003341 Узнайте больше о цене MMOCoin (MMO)

Токеномика MMOCoin (MMO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MMOCoin (MMO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MMO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MMO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MMO, изучите текущую цену MMO!

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