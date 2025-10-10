Токеномика MM72 (MM72) Откройте для себя ключевую информацию о MM72 (MM72), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен MM72 (MM72) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MM72 (MM72), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 124,66K Общее предложение: $ 100,00B Оборотное предложение: $ 70,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 178,09K Исторический максимум: $ 0,00502433 Исторический минимум: $ 0 Текущая цена: $ 0 Узнайте больше о цене MM72 (MM72) Купить MM72 сейчас!

Информация о MM72 (MM72) MM72 is a long-term project related to the resolution of the Non Performing Tokens problem. An innovative SWAP promises the conversion of non-performing tokens with values from a minimum of 10 to a maximum of 100 times the ascertained value (which in MM72 can never be absolute zero). Официальный сайт: https://www.mm72.io/

Токеномика MM72 (MM72): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MM72 (MM72) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MM72, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MM72. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MM72, изучите текущую цену MM72!

Прогноз цены MM72 Хотите узнать, куда может двигаться MM72? Наша страница прогноза цены MM72 объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена MM72 прямо сейчас!

