Токеномика Miss Kaka (KAKA)

Токеномика Miss Kaka (KAKA)

Откройте для себя ключевую информацию о Miss Kaka (KAKA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Miss Kaka (KAKA)

Introducing Miss Kaka ($KAKA) – The Adorable Meme Coin with Big Potential!

Meet Miss Kaka ($KAKA), the super cute teddy dog of Binance founder YiHe, now immortalized as the latest meme coin sensation! Inspired by the charm and playfulness of Miss Kaka herself, $KAKA is more than just a token—it’s a community-driven movement bringing together dog lovers, meme enthusiasts, and crypto fans alike.

With fun utilities, viral potential, and a strong Binance connection, $KAKA is set to become the next big thing in the meme coin space. Get ready to wag, woof, and win with Miss Kaka ($KAKA)! 🐶🚀

Stay tuned for launch updates and join the KAKA Army today

Официальный сайт:
https://kakacoin.vip/

Токеномика и анализ цен Miss Kaka (KAKA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Miss Kaka (KAKA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 96,12K
$ 96,12K$ 96,12K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 96,12K
$ 96,12K$ 96,12K
Исторический максимум:
$ 0,00198218
$ 0,00198218$ 0,00198218
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Miss Kaka (KAKA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Miss Kaka (KAKA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KAKA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KAKA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KAKA, изучите текущую цену KAKA!

Прогноз цены KAKA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.