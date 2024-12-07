Токеномика Minidoge (MINIDOGE) Откройте для себя ключевую информацию о Minidoge (MINIDOGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Minidoge (MINIDOGE) On December 7, 2024, Elon Musk shared a tweet featuring an image of the "DogeFather" (Musk) carrying his "DogeSon" on his shoulders, accompanied by the caption "Doge & Minidoge." The post symbolized the continuation of Dogecoin's legacy and its future being represented through $MINIDOGE. The $MINIDOGE community has expressed its full commitment to driving the project toward a promising and influential future. Официальный сайт: https://mini-doge.com Купить MINIDOGE сейчас!

Токеномика и анализ цен Minidoge (MINIDOGE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Minidoge (MINIDOGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 153,17K $ 153,17K $ 153,17K Общее предложение: $ 999,80M $ 999,80M $ 999,80M Оборотное предложение: $ 999,80M $ 999,80M $ 999,80M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 153,17K $ 153,17K $ 153,17K Исторический максимум: $ 0,00508529 $ 0,00508529 $ 0,00508529 Исторический минимум: $ 0,00011609 $ 0,00011609 $ 0,00011609 Текущая цена: $ 0,00015349 $ 0,00015349 $ 0,00015349 Узнайте больше о цене Minidoge (MINIDOGE)

Токеномика Minidoge (MINIDOGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Minidoge (MINIDOGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MINIDOGE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MINIDOGE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MINIDOGE, изучите текущую цену MINIDOGE!

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