Токеномика MineTard AI (MTARD) Откройте для себя ключевую информацию о MineTard AI (MTARD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MineTard AI (MTARD) MineTard, the first AI-powered token on Solana, can self-learn and play Minecraft autonomously, live-streaming its gameplay on X and Kick. Holders can pay to influence its in-game behavior, creating an interactive and entertaining experience for the community. The token is deployed on the Solana blockchain, with $MTard leveraging OpenAI for gameplay (Sonnet 3.5) and Llama 3.1 for generating images, creative names, and engaging content. Официальный сайт: https://mtard.ai/ Купить MTARD сейчас!

Токеномика и анализ цен MineTard AI (MTARD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MineTard AI (MTARD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 120.47K $ 120.47K $ 120.47K Общее предложение: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Оборотное предложение: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 120.47K $ 120.47K $ 120.47K Исторический максимум: $ 0.0090891 $ 0.0090891 $ 0.0090891 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00012014 $ 0.00012014 $ 0.00012014 Узнайте больше о цене MineTard AI (MTARD)

Токеномика MineTard AI (MTARD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MineTard AI (MTARD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MTARD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MTARD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MTARD, изучите текущую цену MTARD!

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