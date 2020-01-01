Токеномика MineTard AI (MTARD)

Токеномика MineTard AI (MTARD)

Откройте для себя ключевую информацию о MineTard AI (MTARD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о MineTard AI (MTARD)

MineTard, the first AI-powered token on Solana, can self-learn and play Minecraft autonomously, live-streaming its gameplay on X and Kick. Holders can pay to influence its in-game behavior, creating an interactive and entertaining experience for the community.

The token is deployed on the Solana blockchain, with $MTard leveraging OpenAI for gameplay (Sonnet 3.5) and Llama 3.1 for generating images, creative names, and engaging content.

Официальный сайт:
https://mtard.ai/

Токеномика и анализ цен MineTard AI (MTARD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MineTard AI (MTARD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 120.47K
$ 120.47K$ 120.47K
Общее предложение:
$ 999.92M
$ 999.92M$ 999.92M
Оборотное предложение:
$ 999.92M
$ 999.92M$ 999.92M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 120.47K
$ 120.47K$ 120.47K
Исторический максимум:
$ 0.0090891
$ 0.0090891$ 0.0090891
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0.00012014
$ 0.00012014$ 0.00012014

Токеномика MineTard AI (MTARD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MineTard AI (MTARD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MTARD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MTARD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MTARD, изучите текущую цену MTARD!

Прогноз цены MTARD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.