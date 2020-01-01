Токеномика MindWaveDAO (NILA) Откройте для себя ключевую информацию о MindWaveDAO (NILA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MindWaveDAO (NILA) MindWaveDAO is a pioneering initiative designed to harness decentralized technology, economic resilience, and cognitive empowerment within the Web3 landscape. Structured on a Bitcoin-based yield infrastructure and fortified by a reinsured Layer 2 blockchain architecture, MindWaveDAO strategically integrates four critical verticals: AdTech, InsurTech, AI Governance, and ClimateTech. Each vertical functions not as isolated components but as interoperable modules contributing collectively toward scalable value exchange, decentralized innovation, and enhanced strategic clarity. Официальный сайт: https://www.mindwavedao.com/ Whitepaper: https://www.mindwavedao.com/wp-content/uploads/mindwave-whitepaper.pdf Купить NILA сейчас!

Токеномика и анализ цен MindWaveDAO (NILA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MindWaveDAO (NILA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 64,18M $ 64,18M $ 64,18M Общее предложение: $ 1,06B $ 1,06B $ 1,06B Оборотное предложение: $ 792,77M $ 792,77M $ 792,77M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 85,57M $ 85,57M $ 85,57M Исторический максимум: $ 0,086481 $ 0,086481 $ 0,086481 Исторический минимум: $ 0,078917 $ 0,078917 $ 0,078917 Текущая цена: $ 0,080957 $ 0,080957 $ 0,080957 Узнайте больше о цене MindWaveDAO (NILA)

Токеномика MindWaveDAO (NILA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MindWaveDAO (NILA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NILA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NILA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NILA, изучите текущую цену NILA!

Прогноз цены NILA Хотите узнать, куда может двигаться NILA? Наша страница прогноза цены NILA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена NILA прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!