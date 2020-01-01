Токеномика MindWaveDAO (NILA)

Токеномика MindWaveDAO (NILA)

Откройте для себя ключевую информацию о MindWaveDAO (NILA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о MindWaveDAO (NILA)

MindWaveDAO is a pioneering initiative designed to harness decentralized technology, economic resilience, and cognitive empowerment within the Web3 landscape. Structured on a Bitcoin-based yield infrastructure and fortified by a reinsured Layer 2 blockchain architecture, MindWaveDAO strategically integrates four critical verticals: AdTech, InsurTech, AI Governance, and ClimateTech. Each vertical functions not as isolated components but as interoperable modules contributing collectively toward scalable value exchange, decentralized innovation, and enhanced strategic clarity.

Официальный сайт:
https://www.mindwavedao.com/
Whitepaper:
https://www.mindwavedao.com/wp-content/uploads/mindwave-whitepaper.pdf

Токеномика и анализ цен MindWaveDAO (NILA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MindWaveDAO (NILA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 64,18M
$ 64,18M$ 64,18M
Общее предложение:
$ 1,06B
$ 1,06B$ 1,06B
Оборотное предложение:
$ 792,77M
$ 792,77M$ 792,77M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 85,57M
$ 85,57M$ 85,57M
Исторический максимум:
$ 0,086481
$ 0,086481$ 0,086481
Исторический минимум:
$ 0,078917
$ 0,078917$ 0,078917
Текущая цена:
$ 0,080957
$ 0,080957$ 0,080957

Токеномика MindWaveDAO (NILA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MindWaveDAO (NILA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NILA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NILA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NILA, изучите текущую цену NILA!

Прогноз цены NILA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.