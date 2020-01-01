Токеномика Minds (MINDS) Откройте для себя ключевую информацию о Minds (MINDS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Minds (MINDS) Официальный сайт: https://www.minds.com/minds/ Whitepaper: https://www.minds.com/static/en/assets/documents/Minds-Whitepaper-v2.pdf Купить MINDS сейчас!

Токеномика и анализ цен Minds (MINDS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Minds (MINDS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 136,14K $ 136,14K $ 136,14K Общее предложение: $ 250,00M $ 250,00M $ 250,00M Оборотное предложение: $ 9,23M $ 9,23M $ 9,23M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,69M $ 3,69M $ 3,69M Исторический максимум: $ 4,07 $ 4,07 $ 4,07 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,01475459 $ 0,01475459 $ 0,01475459 Узнайте больше о цене Minds (MINDS)

Токеномика Minds (MINDS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Minds (MINDS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MINDS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MINDS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MINDS, изучите текущую цену MINDS!

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