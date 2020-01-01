Токеномика MileVerse (MVC)

Токеномика MileVerse (MVC)

Откройте для себя ключевую информацию о MileVerse (MVC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о MileVerse (MVC)

MileVerse is a mileage exchange/integration payment platform that applies Blockchain technology to build an integrated mileage ecosystem that benefits everyone from corporations and customers to affiliated stores. MileVerse is a compound word of Mileage and Verse, meaning to build a new ecosystem of mileage services. MileVerse is an integrated mileage payment platform that provides a service that customers can use at affiliated stores by exchanging mileage that has not been used and has expired for the company‘s own currency, MVP (MileVerse-Point).

Официальный сайт:
https://mileverse.com/

Токеномика и анализ цен MileVerse (MVC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MileVerse (MVC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 10,12M
$ 10,12M$ 10,12M
Общее предложение:
$ 2,88B
$ 2,88B$ 2,88B
Оборотное предложение:
$ 2,69B
$ 2,69B$ 2,69B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 10,82M
$ 10,82M$ 10,82M
Исторический максимум:
$ 0,563195
$ 0,563195$ 0,563195
Исторический минимум:
$ 0,00148106
$ 0,00148106$ 0,00148106
Текущая цена:
$ 0,00375633
$ 0,00375633$ 0,00375633

Токеномика MileVerse (MVC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MileVerse (MVC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MVC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MVC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MVC, изучите текущую цену MVC!

Прогноз цены MVC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.