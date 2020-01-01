Токеномика MileVerse (MVC) Откройте для себя ключевую информацию о MileVerse (MVC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MileVerse (MVC) MileVerse is a mileage exchange/integration payment platform that applies Blockchain technology to build an integrated mileage ecosystem that benefits everyone from corporations and customers to affiliated stores. MileVerse is a compound word of Mileage and Verse, meaning to build a new ecosystem of mileage services. MileVerse is an integrated mileage payment platform that provides a service that customers can use at affiliated stores by exchanging mileage that has not been used and has expired for the company‘s own currency, MVP (MileVerse-Point). Официальный сайт: https://mileverse.com/ Купить MVC сейчас!

Токеномика и анализ цен MileVerse (MVC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MileVerse (MVC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,12M $ 10,12M $ 10,12M Общее предложение: $ 2,88B $ 2,88B $ 2,88B Оборотное предложение: $ 2,69B $ 2,69B $ 2,69B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,82M $ 10,82M $ 10,82M Исторический максимум: $ 0,563195 $ 0,563195 $ 0,563195 Исторический минимум: $ 0,00148106 $ 0,00148106 $ 0,00148106 Текущая цена: $ 0,00375633 $ 0,00375633 $ 0,00375633 Узнайте больше о цене MileVerse (MVC)

Токеномика MileVerse (MVC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MileVerse (MVC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MVC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MVC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MVC, изучите текущую цену MVC!

Прогноз цены MVC Хотите узнать, куда может двигаться MVC? Наша страница прогноза цены MVC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена MVC прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!