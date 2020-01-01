Токеномика michi ($MICHI)
Информация о michi ($MICHI)
MichiCoin emerges as a novel meme-based token on the Solana blockchain, garnering attention for its affiliation with Michi, an internet-famous feline figure. This digital asset encapsulates the fervor of meme culture while harnessing the potential of blockchain technology.
Key Attributes:
Michi's Endorsement: Backed by the renown of Michi, recognized as one of the most memeable cats on the internet, MichiCoin inherits a substantial following from cat enthusiasts and meme aficionados alike. Tokenomics: Employing a carefully structured supply mechanism and supported by a fervent community, MichiCoin demonstrates a strong potential for exponential growth within the cryptocurrency space. Community Engagement: The MichiCoin ecosystem fosters a vibrant community of participants, ranging from seasoned traders to newcomers, all drawn together by their shared appreciation for feline charm and meme culture.
Токеномика и анализ цен michi ($MICHI)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене michi ($MICHI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика michi ($MICHI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики michi ($MICHI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов $MICHI, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов $MICHI.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $MICHI, изучите текущую цену $MICHI!
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