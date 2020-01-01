Токеномика michi ($MICHI) Откройте для себя ключевую информацию о michi ($MICHI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о michi ($MICHI) MichiCoin emerges as a novel meme-based token on the Solana blockchain, garnering attention for its affiliation with Michi, an internet-famous feline figure. This digital asset encapsulates the fervor of meme culture while harnessing the potential of blockchain technology. Key Attributes: Michi's Endorsement: Backed by the renown of Michi, recognized as one of the most memeable cats on the internet, MichiCoin inherits a substantial following from cat enthusiasts and meme aficionados alike. Tokenomics: Employing a carefully structured supply mechanism and supported by a fervent community, MichiCoin demonstrates a strong potential for exponential growth within the cryptocurrency space. Community Engagement: The MichiCoin ecosystem fosters a vibrant community of participants, ranging from seasoned traders to newcomers, all drawn together by their shared appreciation for feline charm and meme culture. Официальный сайт: https://michi.xyz Whitepaper: https://michi.xyz Купить $MICHI сейчас!

Токеномика и анализ цен michi ($MICHI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене michi ($MICHI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 16,18M $ 16,18M $ 16,18M Общее предложение: $ 555,77M $ 555,77M $ 555,77M Оборотное предложение: $ 555,77M $ 555,77M $ 555,77M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,18M $ 16,18M $ 16,18M Исторический максимум: $ 0,587659 $ 0,587659 $ 0,587659 Исторический минимум: $ 0,01355204 $ 0,01355204 $ 0,01355204 Текущая цена: $ 0,02915032 $ 0,02915032 $ 0,02915032 Узнайте больше о цене michi ($MICHI)

Токеномика michi ($MICHI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики michi ($MICHI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $MICHI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $MICHI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $MICHI, изучите текущую цену $MICHI!

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