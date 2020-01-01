Токеномика michi ($MICHI)

Токеномика michi ($MICHI)

Откройте для себя ключевую информацию о michi ($MICHI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о michi ($MICHI)

MichiCoin emerges as a novel meme-based token on the Solana blockchain, garnering attention for its affiliation with Michi, an internet-famous feline figure. This digital asset encapsulates the fervor of meme culture while harnessing the potential of blockchain technology.

Key Attributes:

Michi's Endorsement: Backed by the renown of Michi, recognized as one of the most memeable cats on the internet, MichiCoin inherits a substantial following from cat enthusiasts and meme aficionados alike. Tokenomics: Employing a carefully structured supply mechanism and supported by a fervent community, MichiCoin demonstrates a strong potential for exponential growth within the cryptocurrency space. Community Engagement: The MichiCoin ecosystem fosters a vibrant community of participants, ranging from seasoned traders to newcomers, all drawn together by their shared appreciation for feline charm and meme culture.

Официальный сайт:
https://michi.xyz
Whitepaper:
https://michi.xyz

Токеномика и анализ цен michi ($MICHI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене michi ($MICHI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 16,18M
$ 16,18M$ 16,18M
Общее предложение:
$ 555,77M
$ 555,77M$ 555,77M
Оборотное предложение:
$ 555,77M
$ 555,77M$ 555,77M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 16,18M
$ 16,18M$ 16,18M
Исторический максимум:
$ 0,587659
$ 0,587659$ 0,587659
Исторический минимум:
$ 0,01355204
$ 0,01355204$ 0,01355204
Текущая цена:
$ 0,02915032
$ 0,02915032$ 0,02915032

Токеномика michi ($MICHI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики michi ($MICHI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов $MICHI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов $MICHI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $MICHI, изучите текущую цену $MICHI!

Прогноз цены $MICHI

Хотите узнать, куда может двигаться $MICHI? Наша страница прогноза цены $MICHI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.