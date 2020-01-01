Токеномика Metaverse Index (MVI) Откройте для себя ключевую информацию о Metaverse Index (MVI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Metaverse Index (MVI) The Metaverse Index is designed to capture the trend of entertainment, sports and business shifting to a virtual environment, with economic activity in this environment taking place on the Ethereum blockchain. Официальный сайт: https://indexcoop.com/products/metaverse-index Купить MVI сейчас!

Токеномика и анализ цен Metaverse Index (MVI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Metaverse Index (MVI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,83M $ 1,83M $ 1,83M Общее предложение: $ 121,05K $ 121,05K $ 121,05K Оборотное предложение: $ 121,05K $ 121,05K $ 121,05K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,83M $ 1,83M $ 1,83M Исторический максимум: $ 372,65 $ 372,65 $ 372,65 Исторический минимум: $ 9,85 $ 9,85 $ 9,85 Текущая цена: $ 15,15 $ 15,15 $ 15,15 Узнайте больше о цене Metaverse Index (MVI)

Токеномика Metaverse Index (MVI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Metaverse Index (MVI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MVI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MVI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MVI, изучите текущую цену MVI!

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