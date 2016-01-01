Токеномика Metal DAO (MTL) Откройте для себя ключевую информацию о Metal DAO (MTL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Metal DAO (MTL) Metal DAO (MTL) is a utility token that currently governs the stablecoin Metal Dollar (XMD), in addition to providing tiered trading discounts to MTL holders when using the Metal Pay cash & crypto app. Metal Pay customers who own 10,000+ MTL can enjoy 0% fees on all cryptocurrency purchases. Metal DAO's future utility includes the ability to propose new stablecoins for the Metal Dollar basket, including their allocation ratios, and the option to vote in new stablecoin issuers such as community banks or fintechs. Metal Pay was developed and launched by Metallicus in 2016. Официальный сайт: https://www.metalpay.com/ Купить MTL сейчас!

Токеномика и анализ цен Metal DAO (MTL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Metal DAO (MTL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 56,33M $ 56,33M $ 56,33M Общее предложение: $ 84,65M $ 84,65M $ 84,65M Оборотное предложение: $ 84,65M $ 84,65M $ 84,65M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 56,33M $ 56,33M $ 56,33M Исторический максимум: $ 17,03 $ 17,03 $ 17,03 Исторический минимум: $ 0,117252 $ 0,117252 $ 0,117252 Текущая цена: $ 0,665463 $ 0,665463 $ 0,665463 Узнайте больше о цене Metal DAO (MTL)

Токеномика Metal DAO (MTL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Metal DAO (MTL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MTL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MTL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MTL, изучите текущую цену MTL!

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