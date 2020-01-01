Токеномика Metadrip (DRIP) Откройте для себя ключевую информацию о Metadrip (DRIP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Metadrip (DRIP) Metadrip is redefining decentralized finance on Solana by combining cutting-edge blockchain technology with advanced AI automation, creating a seamless and intelligent ecosystem. Users can buy, swap, and trade tokens with ease while benefiting from AI-powered insights. The platform also enables staking, allowing users to earn rewards, and provides a token launch feature for new projects. Additionally, $DRIP holders will actively participate in governance through a DAO, influencing the development and future direction of Metadrip. This all-in-one ecosystem is designed to simplify DeFi interactions, enhance automation, and empower users with greater control over their assets and decision-making. Официальный сайт: https://www.metadrip.ai Whitepaper: https://www.metadrip.ai/docs Купить DRIP сейчас!

Токеномика и анализ цен Metadrip (DRIP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Metadrip (DRIP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 158,01K $ 158,01K $ 158,01K Общее предложение: $ 999,93M $ 999,93M $ 999,93M Оборотное предложение: $ 999,93M $ 999,93M $ 999,93M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 158,01K $ 158,01K $ 158,01K Исторический максимум: $ 0,00627695 $ 0,00627695 $ 0,00627695 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00015607 $ 0,00015607 $ 0,00015607 Узнайте больше о цене Metadrip (DRIP)

Токеномика Metadrip (DRIP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Metadrip (DRIP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DRIP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DRIP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DRIP, изучите текущую цену DRIP!

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