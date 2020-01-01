Токеномика Merchant (MTO)

Токеномика Merchant (MTO)

Откройте для себя ключевую информацию о Merchant (MTO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Merchant (MTO)

The token that supports the MTO DeFi Payment Protocol that enables point-of-sale terminals to operate on blockchains and brings consumer protection to crypto payments.

Официальный сайт:
https://merchanttoken.org/

Токеномика и анализ цен Merchant (MTO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Merchant (MTO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2.12M
$ 2.12M$ 2.12M
Общее предложение:
$ 92.50M
$ 92.50M$ 92.50M
Оборотное предложение:
$ 59.18M
$ 59.18M$ 59.18M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3.31M
$ 3.31M$ 3.31M
Исторический максимум:
$ 2.33
$ 2.33$ 2.33
Исторический минимум:
$ 0.01297852
$ 0.01297852$ 0.01297852
Текущая цена:
$ 0.03571358
$ 0.03571358$ 0.03571358

Токеномика Merchant (MTO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Merchant (MTO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MTO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MTO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MTO, изучите текущую цену MTO!

Прогноз цены MTO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.