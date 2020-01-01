Токеномика Merchant (MTO) Откройте для себя ключевую информацию о Merchant (MTO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Merchant (MTO) The token that supports the MTO DeFi Payment Protocol that enables point-of-sale terminals to operate on blockchains and brings consumer protection to crypto payments. Официальный сайт: https://merchanttoken.org/ Купить MTO сейчас!

Токеномика и анализ цен Merchant (MTO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Merchant (MTO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2.12M $ 2.12M $ 2.12M Общее предложение: $ 92.50M $ 92.50M $ 92.50M Оборотное предложение: $ 59.18M $ 59.18M $ 59.18M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3.31M $ 3.31M $ 3.31M Исторический максимум: $ 2.33 $ 2.33 $ 2.33 Исторический минимум: $ 0.01297852 $ 0.01297852 $ 0.01297852 Текущая цена: $ 0.03571358 $ 0.03571358 $ 0.03571358 Узнайте больше о цене Merchant (MTO)

Токеномика Merchant (MTO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Merchant (MTO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MTO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MTO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MTO, изучите текущую цену MTO!

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