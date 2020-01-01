Токеномика Meowcoin (MEWC) Откройте для себя ключевую информацию о Meowcoin (MEWC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Meowcoin (MEWC) Meowcoin is a platform built on the KaWPOW algorithm that aims to integrate blockchain technology in the animal sector, provide small scale miners with a profitable blockchain to devote their hash to, and benefit the wider animal sector through philanthropic means. Meowcoin donates part of the block reward to animal shelters. Официальный сайт: https://www.mewccrypto.com/ Whitepaper: https://www.mewccrypto.com/_files/ugd/1698d0_9076396aa37e4187a312760a6e98006a.pdf Купить MEWC сейчас!

Токеномика и анализ цен Meowcoin (MEWC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Meowcoin (MEWC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 508,44K $ 508,44K $ 508,44K Общее предложение: $ 7,37B $ 7,37B $ 7,37B Оборотное предложение: $ 7,37B $ 7,37B $ 7,37B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 508,44K $ 508,44K $ 508,44K Исторический максимум: $ 0,00215431 $ 0,00215431 $ 0,00215431 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Meowcoin (MEWC)

Токеномика Meowcoin (MEWC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Meowcoin (MEWC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MEWC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MEWC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MEWC, изучите текущую цену MEWC!

Прогноз цены MEWC Хотите узнать, куда может двигаться MEWC? Наша страница прогноза цены MEWC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена MEWC прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!