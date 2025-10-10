Токеномика memestock (MEMESTOCK) Откройте для себя ключевую информацию о memestock (MEMESTOCK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен memestock (MEMESTOCK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене memestock (MEMESTOCK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 64.24K $ 64.24K $ 64.24K Общее предложение: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Оборотное предложение: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 64.24K $ 64.24K $ 64.24K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене memestock (MEMESTOCK) Купить MEMESTOCK сейчас!

Информация о memestock (MEMESTOCK) Официальный сайт: https://x.com/i/communities/1939815984841507079

Токеномика memestock (MEMESTOCK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики memestock (MEMESTOCK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MEMESTOCK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MEMESTOCK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MEMESTOCK, изучите текущую цену MEMESTOCK!

Прогноз цены MEMESTOCK Хотите узнать, куда может двигаться MEMESTOCK? Наша страница прогноза цены MEMESTOCK объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена MEMESTOCK прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!