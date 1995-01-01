Токеномика Mello AI (MELLO) Откройте для себя ключевую информацию о Mello AI (MELLO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mello AI (MELLO) Mello: Your proactive AI mental health companion powered by AI Agentic infrastructure. In a world where mental health challenges affect 1 billion people and traditional care remains inaccessible, Mello delivers evidence-based therapeutic support that evolves with you—creating a personalised mental wellness journey accessible to everyone, everywhere. Our mission is to create a world where everyone has access to personalized, evidence-based mental wellness assistance regardless of location, economic status, or stigma. By deploying advanced AI that truly understands and adapts to human needs, Mello aims to transform how mental health support is delivered globally—making effective care accessible to the hundreds of millions currently unable to receive it. Официальный сайт: https://melloai.health/ Whitepaper: https://melloai.gitbook.io/melloai-whitepaper Купить MELLO сейчас!

Токеномика и анализ цен Mello AI (MELLO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mello AI (MELLO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 162,53K $ 162,53K $ 162,53K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 162,53K $ 162,53K $ 162,53K Исторический максимум: $ 0,00162089 $ 0,00162089 $ 0,00162089 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00016253 $ 0,00016253 $ 0,00016253 Узнайте больше о цене Mello AI (MELLO)

Токеномика Mello AI (MELLO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mello AI (MELLO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MELLO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MELLO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MELLO, изучите текущую цену MELLO!

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