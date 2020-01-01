Токеномика Medibloc (MED) Откройте для себя ключевую информацию о Medibloc (MED), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Medibloc (MED) MediBloc’s healthcare information platform is a personal data ecosystem for patients, providers and researchers, built on blockchain technology. Our mission is to streamline medicine for patients, providers and researchers by redistributing value behind personal healthcare data ownership.Through MediBloc, you can effectively own your medical data, providers can remove redundancies to provide better care, and your valuable data can help researchers push the advancement of medicine faster than ever. Официальный сайт: https://medibloc.com/ Whitepaper: https://medibloc.org/whitepaper/medibloc_whitepaper_en.pdf Купить MED сейчас!

Токеномика и анализ цен Medibloc (MED) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Medibloc (MED), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 56,45M $ 56,45M $ 56,45M Общее предложение: $ 10,87B $ 10,87B $ 10,87B Оборотное предложение: $ 10,08B $ 10,08B $ 10,08B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 60,88M $ 60,88M $ 60,88M Исторический максимум: $ 0,351852 $ 0,351852 $ 0,351852 Исторический минимум: $ 0,00161437 $ 0,00161437 $ 0,00161437 Текущая цена: $ 0,00559933 $ 0,00559933 $ 0,00559933 Узнайте больше о цене Medibloc (MED)

Токеномика Medibloc (MED): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Medibloc (MED) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MED, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MED. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MED, изучите текущую цену MED!

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