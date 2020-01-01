Токеномика Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) Откройте для себя ключевую информацию о Mechazilla for Scale (MECHAZILLA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) MECHAZILLA is a token on the Solana blockchain, driven by its community and Elon's fantasies. Backed by Elon Musk and the Doge team, let’s make the government efficient again! 0% TAX ~ No fees applied to buying, selling, or transferring Mechazilla!

Contract Renounced ~ Mechazilla owner has given up control over it. By the people. For the people.

LP Burned ~ Liquidity Provider (LP) tokens permanently removed from circulation. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $Mechazilla is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, Официальный сайт: https://pump.fun/coin/9MT9TEqxJQcSYjzBhXJzQvQa7rvjPLN7FyamYvZpump Купить MECHAZILLA сейчас!

Токеномика и анализ цен Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mechazilla for Scale (MECHAZILLA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,46K $ 11,46K $ 11,46K Общее предложение: $ 998,40M $ 998,40M $ 998,40M Оборотное предложение: $ 998,40M $ 998,40M $ 998,40M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,46K $ 11,46K $ 11,46K Исторический максимум: $ 0,00241121 $ 0,00241121 $ 0,00241121 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Mechazilla for Scale (MECHAZILLA)

Токеномика Mechazilla for Scale (MECHAZILLA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MECHAZILLA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MECHAZILLA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MECHAZILLA, изучите текущую цену MECHAZILLA!

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