Токеномика Mechazilla for Scale (MECHAZILLA)

Токеномика Mechazilla for Scale (MECHAZILLA)

Откройте для себя ключевую информацию о Mechazilla for Scale (MECHAZILLA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Mechazilla for Scale (MECHAZILLA)

MECHAZILLA is a token on the Solana blockchain, driven by its community and Elon's fantasies.

Backed by Elon Musk and the Doge team, let’s make the government efficient again!

  • 0% TAX ~ No fees applied to buying, selling, or transferring Mechazilla!
  • Contract Renounced ~ Mechazilla owner has given up control over it. By the people. For the people.
  • LP Burned ~ Liquidity Provider (LP) tokens permanently removed from circulation.

Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $Mechazilla is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power,

Официальный сайт:
https://pump.fun/coin/9MT9TEqxJQcSYjzBhXJzQvQa7rvjPLN7FyamYvZpump

Токеномика и анализ цен Mechazilla for Scale (MECHAZILLA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mechazilla for Scale (MECHAZILLA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 11,46K
$ 11,46K$ 11,46K
Общее предложение:
$ 998,40M
$ 998,40M$ 998,40M
Оборотное предложение:
$ 998,40M
$ 998,40M$ 998,40M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 11,46K
$ 11,46K$ 11,46K
Исторический максимум:
$ 0,00241121
$ 0,00241121$ 0,00241121
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Mechazilla for Scale (MECHAZILLA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MECHAZILLA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MECHAZILLA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MECHAZILLA, изучите текущую цену MECHAZILLA!

Прогноз цены MECHAZILLA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.