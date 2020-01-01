Токеномика MCH Coin (MCHC)

Токеномика MCH Coin (MCHC)

Откройте для себя ключевую информацию о MCH Coin (MCHC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о MCH Coin (MCHC)

MCH coin is the governance token for the My Crypto Heroes game. 1 MCH coin equals 1 vote when participating in proposal votings. If you do not want to directly vote for a proposal, you may also delegate your vote to a someone else to vote on your behalf.

Официальный сайт:
https://www.mycryptoheroes.net/

Токеномика и анализ цен MCH Coin (MCHC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MCH Coin (MCHC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 896,29K
$ 896,29K$ 896,29K
Общее предложение:
$ 37,75M
$ 37,75M$ 37,75M
Оборотное предложение:
$ 36,72M
$ 36,72M$ 36,72M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 921,51K
$ 921,51K$ 921,51K
Исторический максимум:
$ 2,74
$ 2,74$ 2,74
Исторический минимум:
$ 0,02249158
$ 0,02249158$ 0,02249158
Текущая цена:
$ 0,0243888
$ 0,0243888$ 0,0243888

Токеномика MCH Coin (MCHC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MCH Coin (MCHC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MCHC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MCHC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MCHC, изучите текущую цену MCHC!

Прогноз цены MCHC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.