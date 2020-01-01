Токеномика MCH Coin (MCHC) Откройте для себя ключевую информацию о MCH Coin (MCHC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MCH Coin (MCHC) MCH coin is the governance token for the My Crypto Heroes game. 1 MCH coin equals 1 vote when participating in proposal votings. If you do not want to directly vote for a proposal, you may also delegate your vote to a someone else to vote on your behalf. Официальный сайт: https://www.mycryptoheroes.net/ Купить MCHC сейчас!

Токеномика и анализ цен MCH Coin (MCHC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MCH Coin (MCHC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 896,29K $ 896,29K $ 896,29K Общее предложение: $ 37,75M $ 37,75M $ 37,75M Оборотное предложение: $ 36,72M $ 36,72M $ 36,72M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 921,51K $ 921,51K $ 921,51K Исторический максимум: $ 2,74 $ 2,74 $ 2,74 Исторический минимум: $ 0,02249158 $ 0,02249158 $ 0,02249158 Текущая цена: $ 0,0243888 $ 0,0243888 $ 0,0243888 Узнайте больше о цене MCH Coin (MCHC)

Токеномика MCH Coin (MCHC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MCH Coin (MCHC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MCHC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MCHC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MCHC, изучите текущую цену MCHC!

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